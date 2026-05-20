Brent подешевела до $110,75 за баррель

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в среду, трейдеры оценивают последние заявления руководства США относительно конфликта с Ираном.

Президент США Дональд Трамп заявил в ходе мероприятия для представителей Конгресса в Белом доме, что война с Ираном завершится "очень быстро" и что Тегеран "очень хочет заключить сделку", сообщает Bloomberg.

Незадолго до этого американский президент сказал, что Штатам, возможно, придется снова атаковать Иран. В понедельник он говорил, что приказал отложить атаку на Иран на "два или три дня" после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на брифинге в Белом доме во вторник отметил прогресс в переговорах Вашингтона с Тегераном, добавив, что ни одна из сторон не хочет возобновления военных действий.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $110,75 за баррель, что на $0,53 (0,48%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $0,82 (0,73%), до $111,28 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,47 (0,45%), до $103,68 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $0,23 (0,22%), до $104,15 за баррель.

"Инвесторы внимательно следят за тем, смогут ли Вашингтон и Тегеран действительно найти точки соприкосновения и заключить мирное соглашение, особенно с учетом того, что позиция США меняется почти ежедневно", - отмечает аналитик Fujitomi Securities Тоситака Тадзава.

"Цены на нефть, вероятно, останутся высокими, учитывая сохранение возможности новых атак США на Иран, а также ожидания, что даже в случае достижения мирного соглашения поставки нефти из региона не смогут быстро вернуться к довоенным уровням", - говорит эксперт.

В среду рынок ждет публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные вечером во вторник, показали снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 9,1 млн баррелей.