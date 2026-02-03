Маск заявил об объединении компаний xAI и SpaceX

Фото: Anadolu via Getty Images

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Космическая компания SpaceX Илона Маска купила принадлежащую ему же фирму по разработкам в сфере искусственного интеллекта xAI. Об этом сообщает AP со ссылкой на заявление компании.

По мнению Маска, объединение SpaceX и xAI позволит создать вертикально интегрированный инновационный комплекс, включающий ракеты, спутниковую связь, разработки в сфере ИИ и инфраструктуру для обработки данных в космосе.

Ранее xAI была объединена с социальной платформой X, также принадлежащей Маску.

Ранее Маск неоднократно заявлял о необходимости ускорить разработку технологий, которые позволят центрам обработки данных работать в космосе, чтобы решить проблему преодоления огромных затрат на электроэнергию и другие ресурсы, необходимые для создания и эксплуатации систем искусственного интеллекта на Земле. Достичь этой цели будет гораздо проще благодаря объединенной компании, считает предприниматель.

"В долгосрочной перспективе космический ИИ, очевидно, является единственным способом масштабирования", - написал Маск на сайте SpaceX в понедельник.

По его оценкам, "в течение 2-3 лет самым дешевым способом создания вычислительных мощностей для ИИ станет космос".

Сделка также рассматривается как этап подготовки SpaceX к масштабному первичному размещению акций в 2026 г.

В понедельник, 2 февраля, агентство Bloomberg сообщило, что SpaceX находится на продвинутой стадии переговоров о слиянии с xAI. Отмечалось, что компании уже проинформировали об этих планах некоторых своих инвесторов. Ранее SpaceX также изучала возможность объединения с Tesla.