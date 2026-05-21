Выручка "Черкизово" в I квартале выросла на 0,8%, до 65,9 млрд руб.

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Выручка группы "Черкизово", одного из основных производителей мясной продукции в РФ, в первом квартале этого года составила 65,9 млрд рублей, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает компания.

Скорректированная EBITDA составила 10,5 млрд рублей (на 27,1% больше), скорректированная чистая прибыль - 2,2 млрд рублей. В первом квартале 2025 года этот показатель был отрицательным - 131 млн рублей. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA повысилась до 16% с 12,7% годом ранее.

