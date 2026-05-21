Международные резервы РФ с 8 по 15 мая сократились на $2,1 млрд

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 15 мая составили $768,9 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 8 мая международные резервы равнялись $771 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $2,1 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.