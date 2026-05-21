Банк России повысил прогноз по стоимости риска юрлиц на 2026 год

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ повысил прогноз по стоимости риска юрлиц на 2026 год до 1,3-1,7% с 1,1-1,5% ранее, говорится в аналитическом обзоре регулятора по банковскому сектору.

"В дальнейшем ожидаем роста отчислений в резервы по компаниям с высокой долговой нагрузкой и ранее накопленными проблемами", - отмечается в обзоре.

Прогноз по стоимости кредитного риска в розничном сегменте на 2026 год сохранен в пределах 2,2-2,6% с учетом продолжающегося улучшения качества выдач и постепенно смягчающихся денежно-кредитных условий.

