Фондовый рынок Турции упал на 6% после решения суда по оппозиционной партии

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций Турции обвалился в четверг после решения суда, отстраняющего лидера главной оппозиционной партии страны от руководства партией.

Фондовый индекс Borsa Istanbul 100 упал на 6,1% к закрытию сессии, причем торги приостанавливались из-за резкого снижения котировок акций.

Пятилетние свопы на дефолт по кредиту, привязанные к турецкому госдолгу, выросли на 12 базисных пунктов (б.п.) - до 253 б.п. Курс лиры к доллару США опустился незначительно - менее чем на 0,1%, до 45,6 лиры/$1.

Апелляционный суд Анкары в четверг аннулировал результаты состоявшегося в 2023 году конгресса оппозиционной Республиканской народной партии Турции, отменив, таким образом, решение суда об избрании Озгюра Озеля ее председателем, сообщает Bloomberg. Партия имеет возможность обжаловать это решение.

Решение суда открывает путь для возвращения бывшего лидера партии Кемаля Кылычдароглу, снятого с этого поста как раз на конгрессе в 2023 году. Это потенциально может подорвать единство в партии в преддверии следующих президентских выборов, отмечает агентство. Официально они назначены на 2028 год, но, вероятно, пройдут раньше.

Это также может осложнить усилия партии по освобождению находящегося в заключении с марта прошлого года оппозиционного политика Экрема Имамоглу, занимавшего пост мэра Стамбула. Имамоглу считался основным кандидатом от оппозиции на предстоящих выборах и главным соперником нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.