Поиск

Фондовый рынок Турции упал на 6% после решения суда по оппозиционной партии

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций Турции обвалился в четверг после решения суда, отстраняющего лидера главной оппозиционной партии страны от руководства партией.

В миреСуд в Турции постановил отстранить лидера оппозиционной партии с его постаЧитать подробнее

Фондовый индекс Borsa Istanbul 100 упал на 6,1% к закрытию сессии, причем торги приостанавливались из-за резкого снижения котировок акций.

Пятилетние свопы на дефолт по кредиту, привязанные к турецкому госдолгу, выросли на 12 базисных пунктов (б.п.) - до 253 б.п. Курс лиры к доллару США опустился незначительно - менее чем на 0,1%, до 45,6 лиры/$1.

Апелляционный суд Анкары в четверг аннулировал результаты состоявшегося в 2023 году конгресса оппозиционной Республиканской народной партии Турции, отменив, таким образом, решение суда об избрании Озгюра Озеля ее председателем, сообщает Bloomberg. Партия имеет возможность обжаловать это решение.

Решение суда открывает путь для возвращения бывшего лидера партии Кемаля Кылычдароглу, снятого с этого поста как раз на конгрессе в 2023 году. Это потенциально может подорвать единство в партии в преддверии следующих президентских выборов, отмечает агентство. Официально они назначены на 2028 год, но, вероятно, пройдут раньше.

Это также может осложнить усилия партии по освобождению находящегося в заключении с марта прошлого года оппозиционного политика Экрема Имамоглу, занимавшего пост мэра Стамбула. Имамоглу считался основным кандидатом от оппозиции на предстоящих выборах и главным соперником нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ повысил прогноз по прибыли банков РФ на 2026 год до 3,4-3,9 трлн рублей

ФАС призвала производителей топлива к ответственному ценообразованию

SpaceX подала заявку на IPO, которое может сделать Маска первым в мире триллионером

 SpaceX подала заявку на IPO, которое может сделать Маска первым в мире триллионером

Кремль не видит рисков для обеспечения страны топливом из-за атак БПЛА

 Кремль не видит рисков для обеспечения страны топливом из-за атак БПЛА

Поставки СПГ в Японию в апреле упали к уровням эпохи до аварии на "Фукусиме"

 Поставки СПГ в Японию в апреле упали к уровням эпохи до аварии на "Фукусиме"

Банкам рекомендовано проверять происхождение вносимых клиентами крупных сумм

Банкротами в I квартале стали 153,9 тысячи россиян

 Банкротами в I квартале стали 153,9 тысячи россиян

США ввели компенсационную пошлину на палладий из России в 109,1%

"Автостат" сообщил о росте продаж подержанных легковых машин в апреле на 6,4%

 "Автостат" сообщил о росте продаж подержанных легковых машин в апреле на 6,4%
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2276 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9511 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов