Поиск

Суд в Турции постановил отстранить лидера оппозиционной партии с его поста

Суд в Турции постановил отстранить лидера оппозиционной партии с его поста
Озгюр Озель
Фото: Dogukan Keskinkilic/Anadolu via Getty Images

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Суд в Турции постановил отстранить Озгюра Озеля с поста лидера оппозиционной Республиканской народной партии (НРП), сообщает в четверг Bloomberg

"Апелляционный суд Анкары отменил результаты съезда Республиканской народной партии 2023 года", - передает агентство со ссылкой на заместителя председателя партии Гюля Чифтчи.

В свою очередь, турецкие СМИ сообщают, что тем самым суд постановил восстановить в должности бывшего председателя партии Кемаля Кылычдароглу. Сообщается, что партийные органы в четверг в экстренном порядке вызвали всех депутатов в центральный офис партии для обсуждения ситуации.

Республиканская народная партия - это старейшая партия, основанная в 1923 году Мустафой Кемалем Ататюрком. В настоящее время она находится в оппозиции к руководству страны. В 2023 году после партийного съезда там сменилось руководство: вместо Кылычдароглу лидером стал Озель.

Власти Турции обвиняют представителей НРП в коррупции. Так, следователи полагают, что в ходе выборов в 2023 году возникли нарушения, в частности, покупка голосов. В партии отрицают обвинения и заявляют, что дело является политически мотивированным.

В рамках дела в 2025 году был арестован мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Считается, что оппозиционер Имамоглу мог бы стать серьезным соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах главы государства. Его арест в марте спровоцировал самые масштабные протесты в Турции за последнее десятилетие.

Bloomberg отмечает, что решение суда в четверг может усложнить перспективы участия НРП в президентских выборах в Турции в 2028 году и подорвать усилия партии по освобождению Имамоглу.

Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд в Турции постановил отстранить лидера оппозиционной партии с его поста

 Суд в Турции постановил отстранить лидера оппозиционной партии с его поста

В Эстонии хотят запретить покупать недвижимость россиянам, не имеющим постоянного вида на жительство

У жителей Приднестровья будут принимать документы на гражданство РФ по упрощенной процедуре

В США заявили о необходимости ареста Рауля Кастро по обвинению в убийствах

 В США заявили о необходимости ареста Рауля Кастро по обвинению в убийствах

Путин назвал использование ядерного оружия крайней мерой обеспечения безопасности РФ

 Путин назвал использование ядерного оружия крайней мерой обеспечения безопасности РФ

ОАЭ выступили против иранского плана по контролю Ормузского пролива

 ОАЭ выступили против иранского плана по контролю Ормузского пролива

Лукашенко и Путин по видеосвязи проводят совместную тренировку ядерных сил

Поставки СПГ в Японию в апреле упали к уровням эпохи до аварии на "Фукусиме"

 Поставки СПГ в Японию в апреле упали к уровням эпохи до аварии на "Фукусиме"

США намерены сократить войска, дополнительно выделяемые НАТО в случае нападения

 США намерены сократить войска, дополнительно выделяемые НАТО в случае нападения

Резкий комментарий Каллас о Китае вызвал недовольство в Еврокомиссии

 Резкий комментарий Каллас о Китае вызвал недовольство в Еврокомиссии
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2276 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9511 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов