Суд в Турции постановил отстранить лидера оппозиционной партии с его поста

Озгюр Озель Фото: Dogukan Keskinkilic/Anadolu via Getty Images

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Суд в Турции постановил отстранить Озгюра Озеля с поста лидера оппозиционной Республиканской народной партии (НРП), сообщает в четверг Bloomberg

"Апелляционный суд Анкары отменил результаты съезда Республиканской народной партии 2023 года", - передает агентство со ссылкой на заместителя председателя партии Гюля Чифтчи.

В свою очередь, турецкие СМИ сообщают, что тем самым суд постановил восстановить в должности бывшего председателя партии Кемаля Кылычдароглу. Сообщается, что партийные органы в четверг в экстренном порядке вызвали всех депутатов в центральный офис партии для обсуждения ситуации.

Республиканская народная партия - это старейшая партия, основанная в 1923 году Мустафой Кемалем Ататюрком. В настоящее время она находится в оппозиции к руководству страны. В 2023 году после партийного съезда там сменилось руководство: вместо Кылычдароглу лидером стал Озель.

Власти Турции обвиняют представителей НРП в коррупции. Так, следователи полагают, что в ходе выборов в 2023 году возникли нарушения, в частности, покупка голосов. В партии отрицают обвинения и заявляют, что дело является политически мотивированным.

В рамках дела в 2025 году был арестован мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Считается, что оппозиционер Имамоглу мог бы стать серьезным соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах главы государства. Его арест в марте спровоцировал самые масштабные протесты в Турции за последнее десятилетие.

Bloomberg отмечает, что решение суда в четверг может усложнить перспективы участия НРП в президентских выборах в Турции в 2028 году и подорвать усилия партии по освобождению Имамоглу.