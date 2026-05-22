Путин призвал украинских военных не выполнять приказы Киева

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обратился к украинским военнослужащим и призвал их не выполнять приказы киевских властей.

"Еще раз хочу - я уже делал это - обратиться к военнослужащим вооруженных сил Украины: не выполняйте преступных приказов нелегитимной проворовавшейся хунты. Иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы "Время героев", говоря о ночном обстреле студенческого общежития в ЛНР.

Президент РФ заявил, что "причины подобного преступного поведения киевского режима понятны - это постоянный провал на фронте, это сдача позиций, населенных пунктов и территорий".

"Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую", - заявил Путин.