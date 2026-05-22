СКР возбудил уголовное дело о теракте в связи с ударом ВСУ по общежитию в ЛНР

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело о теракте расследуется в связи с ударом украинских беспилотников по Старобельскому колледжу в ЛНР, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ч. 3 ст. 205 УК РФ) в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по гражданским объектам в Старобельске Луганской народной республики", - сказала Петренко в пятницу журналистам.

По данным ведомства, ночью 22 мая "Вооруженные формирования Украины с помощью четырех беспилотных летательных аппаратов самолетного типа прицельно нанесли удар по административным зданиям и общежитию Старобельского колледжа (филиала) ФГБОУ ВО "Луганского государственного педагогического университета".

"На момент происшествия в здании общежития, предварительно, находилось 86 учащихся и один работник. В результате произошедшего пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа", - сказала Петренко.

Она отметила, что "несколько человек, предположительно, находятся под завалами, количество погибших и пострадавших уточняется".

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием следователей ГСУ СК России. Фиксируются показания очевидцев, назначен ряд экспертиз", - сказала представитель СКР, добавив, что "в рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям украинских военнослужащих, которые направили БПЛА на гражданский объект".

Ранее в МЧС РФ сообщили, что из-под завалов учебного заведения в Старобельске извлекли тело погибшего.