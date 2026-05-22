Омбудсмен сообщила о четырех погибших при ударе по общежитию в ЛНР

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о гибели четырех человек в результате удара ВСУ по педагогическому колледжу в ЛНР.

"В момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет. По предварительным данным, четыре человека погибли, 35 детей получили ранения разной тяжести", - написала Лантратова в своем канале в мессенджере Max в пятницу.

Она сообщила, что украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета.

Спасатели продолжают разбирать завалы - под ними остаются люди, отметила Лантратова.

"На месте работают экстренные службы, медики и психологи. Следователи СК фиксируют последствия этого террористического удара по беззащитным детям. Уполномоченный по правам человека в ЛНР уже выехал на место происшествия", - уточнила Лантратова.

Кроме того, она сообщила, что готовит официальные письма Верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ, председателю Совета ООН по правам человека.

Ранее власти ЛНР сообщили, что ВСУ в ночь на пятницу атаковали учебный корпус и общежитие филиала Луганского педагогического университета в Старобельске. По информации главы ЛНР Леонида Пасечника, в момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.

В результате атаки, по данным властей ЛНР, ранены 35 человек. В МЧС РФ сообщали, что из-под завалов извлечено тело одного погибшего.

В больницы ЛНР госпитализированы восемь пострадавших, трое из них - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов журналистам в пятницу. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Амбулаторная помощь оказана 29 пострадавшим, заявил помощник министра. На месте происшествия дежурят бригады скорой помощи. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавил Кузнецов.

Для оказания экстренной психологической помощи в Старобельск направлены сотрудники Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования РФ Московского государственного психолого-педагогического университета, подведомственного Минпросвещения России, сообщила пресс-служба министерства.