Премьер Армении заявил, что вопросы ограничения на ввоз цветов в РФ решают в рабочем порядке

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Ограничения на экспорт из Армении в Россию не соответствующих фитосанитарным стандартам товаров существовали всегда, вопросы решаются в рабочем порядке, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя запрет Россельхознадзора на ввоз из республики цветочной продукции.

"Всякого рода ограничения существовали всегда, поскольку любые товары, не соответствующие фитосанитарным стандартам, подпадают под такие меры. Эти ограничения были и будут существовать. Это очередная рабочая ситуация", - сказал Пашинян на брифинге для журналистов.

"Мы всегда обсуждаем эти вопросы на заседаниях ЕАЭС, в том числе, насколько определенные виды экспортируемых и импортируемых товаров могут считаться товарами ЕАЭС", - добавил он.

Премьер отметил, что в Армению прибыла делегация Россельхознадзора для проведения совместных проверок предприятий, производящих и экспортирующих продукцию растительного и животного происхождения.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 22 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз цветочной продукции из Армении. Запрет продлится до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов. Решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала РФ. Ведомство не исключало, что под видом армянской в Россию может поступать продукция, в том числе и цветы, из стран, ввоз из которых запрещен.

Никол Пашинян Россельхознадзор ЕАЭС Армения
