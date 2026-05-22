Оверчук прокомментировал решение Пашиняна не приезжать на саммит ЕАЭС в Астану

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Решение премьер-министра Никола Пашиняна не приезжать на саммит ЕАЭС в Астану говорит о том, как он расставляет свои приоритеты, сказал российский вице-премьер Алексей Оверчук.

"То, что его там не будет, это уже определенный сигнал, как он расставляет свои приоритеты", - ответил он на вопрос, как отсутствие Пашиняна повлияет на работу саммита.

"Очевидно, что вопросы эти (относительно планов Армении вступить в Евросоюз с учетом ее членства в ЕАЭС) будут подниматься, обсуждаться. В каком виде Пашинян будет присутствовать на саммите...Если он появится в телевизоре, будет лучше, чем если его не будет", - сказал вице-премьер.

Пашинян 11 мая заявил, что не поедет на ЕАЭС в Астане. В мероприятии должен принять участие вице-премьер Армении Мгер Григорян.

"Я проинформировал президента России во время своего визита в Москву 1 апреля, что не смогу принять участие в саммите ЕАЭС, исходя из предвыборной кампании (в Армении в преддверии выборов в парламент 7 июня - ИФ)", - сказал он тогда.

В начале мая президент России Владимир Путин предложил рассмотреть на очередном саммите ЕАЭС вопрос о желании Армении присоединиться к ЕС.

Саммит ЕАЭС пройдет в Астане с 28 по 29 мая.