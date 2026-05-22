Пашинян исключил возможность повышения цены на поставляемый из РФ в Армению газ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил возможность повышения цены на поставляемый из России природный газ.

"Между Арменией и Россией есть договор, который действует, и этот договор является взаимовыгодным. В договоре есть условия. В связи с ценой на газ мы пришли к четким стратегическим договоренностям, и они должны соблюдаться", - сказал Пашинян на брифинге для журналистов, отвечая на вопрос о возможном повышении цены на газ.

"Газпром" является единственным поставщиком природного газа в Армению. Оператором газотранспортной сети выступает ЗАО "Газпром Армения" - 100%-я "дочка" российского концерна.

Поставки газа осуществляются транзитом через территорию Грузии, цена на российский газ на границе составляет $165 за 1 тысячу кубических метров.

