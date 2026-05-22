Аэропорт Кирова продлил ремонт ВВП и поэтому отложил свое открытие

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Кировский аэропорт "Победилово" (принадлежит Кировской области) перенес открытие из-за продления реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП).

Предприятие 20 мая сообщило, что во время работ была выявлена "необходимость усиления части основания". Подрядчик полностью заменит проблемный участок основания и выполнит устройство новой системы водоотведения. Для этого требуется дополнительное время и соблюдение технологических сроков набора прочности.

В связи с этим ремонт ВПП продлен до 20 июня, полеты возобновятся 21 июня.

Авиакомпания "Победа" 22 мая сообщила, что окончание работ по ремонту ВПП аэропорта Кирова запланировано на 30 июня. Соответствующее сообщение авиакомпания получила 21 мая.

В пресс-службе правительства региона на запрос "Интерфакса" о точных сроках открытия аэропорта не ответили.

Изначально планировалось, что ремонт ВПП кировского аэропорта пройдет с 22 апреля по 7 июня 2026 года.

Кировский аэропорт "Победилово" в 2025 году обслужил 480,5 тысяч пассажиров.

