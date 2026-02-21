Поиск

В аэропорту Кирова введены временные ограничения

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорт Кирова временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Киров (Победилово). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения продолжают действовать в аэропортах Казани, Нижнекамска, Самары, Чебоксар, Ижевска, Оренбурга, Перми и Саратова. Также свою работу приостановил аэропорт Пензы.

