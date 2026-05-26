Рост деловой активности бизнеса в мае продолжился, но менее интенсивно

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Индикатор бизнес-климата, рассчитываемый Банком России, в мае снизился до 1,7 пункта с 2,1 пункта в апреле, приблизившись к уровню третьего квартала 2025 года, говорится в комментарии ЦБ по итогам опроса предприятий.

"Это свидетельствует о том, что рост деловой активности бизнеса продолжился, но менее интенсивно", - отмечает ЦБ.

На динамику индикатора в мае в основном повлияли краткосрочные ожидания компаний. Наибольший вклад в снижение индекса внесли предприятия транспортно-логистического комплекса, торговли автотранспортом, оптовой торговли, а также обрабатывающие производства. Максимальное значение индикатора традиционно было зафиксировано в сельском хозяйстве.

Оценки компаниями условий кредитования, по данным опроса ЦБ, в мае заметно повысились как в целом по экономике, так и в большинстве отраслей: особенно в сфере услуг, у предприятий водоснабжения и транспортно-логистического комплекса. При этом заметно снизились оценки у компаний из сферы электроэнергетики и сельского хозяйства.