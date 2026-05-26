Рынок акций РФ во вторник просел к 2580п по индексу МосБиржи

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник продолжил снижение на фоне напряженности вокруг Украины и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, фактором поддержки выступила отскочившая вверх нефть (июльский фьючерс на Brent превысил $100 за баррель) на сигналах новой эскалации на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи опустился до 2580 пунктов, минимума с 18 ноября 2025 года.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2580,25 пункта (-0,7%, минимум сессии - 2573,42 пункта), индекс РТС - 1134,17 пункта (-0,6%). Лидерами отката выступили акции ПАО "Южуралзолото" (-10,5%) после несостоявшегося аукциона по продаже госпакета компании, а также бумаги ВТБ (-7,1%) на новостях о годовых дивидендах и допэмиссии банка.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 мая, составил 71,668 руб. (+12,2 копейки).

