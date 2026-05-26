ВТБ планирует SPO в объеме до 49% под партнерство с Wildberries-Russ

Цена – 87 руб./акция

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - ВТБ планирует новое SPO - на этот раз для финансирования партнерства с группой Wildberries-Russ (RWB).

Как сообщил банк, его набсовет принял решение предложить акционерам на собрании 30 июня рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке. Цена размещения - 87 руб. за акцию.

Планируется разместить до 6 млрд 292 млн 651 тыс. 866 акций, что соответствует около 49% от общего количества обыкновенных акций ВТБ, сказано в сообщении. По итогам SPO доля государства в уставном капитале банка сохранится на уровне выше 50%.

"Итоговый объем допэмиссии будет определен с учетом фактических потребностей банка и рыночной конъюнктуры на момент размещения, а также объявлен в установленном порядке после завершения формирования книги заявок", - сообщил банк.

Привлеченные средства будут использоваться "для финансирования партнерства с группой RWB и развития основного бизнеса банка".

"Достаточно большая допэмиссия, лимит ее – свыше 500 млрд (рублей - ИФ), не весь он обязательно будет использован. Мы планируем направить средства прежде всего на расширение нашего бизнеса, в том числе и на взаимодействие с платформой Wildberries", - сказал глава ВТБ Андрей Костин в эфире ИС "Вести".

ВТБ в прошлом году провел SPO по цене 67 руб./акция, госдоля тогда опустилась до контрольной, но затем вновь выросла в результате конвертации "префов" до 74,45%. Для исполнения требований по уровню достаточности капитала допэмиссия ВТБ не нужна, заявлял первый зампред банка Дмитрий Пьянов в апреле.

Ранее во вторник было объявлено, что ВТБ и RWB договорились о стратегическом партнерстве. Первый его шаг - покупка ВТБ 5% в дочернем банке RWB с потенциальной возможностью увеличения доли.