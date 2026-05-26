Qualcomm заключила соглашение на поставку ИИ-чипов для дата-центров владельца TikTok

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Американская Qualcomm Inc. заключила соглашение с китайской ByteDance Ltd. на поставку ИИ-чипов для дата-центров владельца TikTok, сообщает Bloomberg.

По словам источников агентства, ByteDance намерена закупить миллионы чипов Qualcomm, которые будут использоваться для поддержки работы ее ИИ-агентов.

Китайская компания станет одним из первых крупных покупателей чипов Qualcomm, предназначенных именно для ИИ-разработок. Qualcomm активно развивает бизнес в сфере решений для ИИ-инфраструктуры, и соглашение с ByteDance станет для нее значимым достижением.

Акции Qualcomm прибавляют в цене 4,4% в ходе торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 45,4%.

