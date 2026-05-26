Рубль во вторник заметно подрос к юаню

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль заметно укрепился благодаря повышенному спросу на рублевую ликвидность в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 10,469 руб., что на 13,8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 27 мая на 12,2 копейки до 71,68 руб./$1, и опустил курс евро на 2,15 рубля до 83,2975 руб./EUR1.

"Курсы валют немного отскочили от годовых минимумов и стабилизировались под 72 руб. за доллар и недалеко от 10,5 руб. за юань. Локально рублевое ослабление сдерживается налоговым периодом. Однако ощущается восстановление спроса на валюту. Инвесторы уже со следующей недели ждут кратно более крупных ежедневных покупок Минфином валюты в рамках бюджетного правила. Восстанавливается импорт, приближается сезон отпусков. К тому же в последние дни заметно ухудшился внешний фон. Индекс гособлигаций RGBI обновил двухмесячные минимумы, уйдя под 119 п. По-видимому, минимальные значения по валютам в этом году позади. В июне доллар с большой вероятностью подорожает до 75-76 руб., юань - до 11 руб. На предстоящей неделе прогнозируем курсы в диапазонах 71-73 руб. за доллар и 10,5-10,7 за юань", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Ценовые ожидания предприятий РФ в мае снижались четвертый месяц подряд, они опустились ниже диапазона 2024-2025 годов, хотя и остаются повышенными, говорится в комментарии Банка России.

"Уменьшение ценовых ожиданий сопровождалось снижением оценок ожидаемого спроса и небольшим замедлением роста издержек", - отмечает ЦБ.

Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания населения в мае 2026 года составили 13%, увеличившись на 0,1 процентного пункта к апрелю и снизившись на 0,4 п.п. к маю 2025 года. Этот показатель остается повышенным, сохраняясь в диапазоне значений 2024-2025 годов, отмечает ЦБ.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 19 июня.

Нефть

Brent прибавляет в цене более 4% на торгах во вторник на информации о новых американских ударах по Ирану.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве составила $100,08 за баррель, что на 4,11% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 2,75% по сравнению с закрытием рынка в пятницу, до $93,92 за баррель. В понедельник торги WTI не проводились из-за выходного дня в США.

Представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) Тим Хоукинс заявил, что американские военные нанесли удары в рамках самообороны "для защиты от угрозы со стороны иранских сил". Он пояснил, что целями ударов стали зенитные ракетные пусковые установки и катера, пытавшиеся установить мины.

Иран в ответ предупредил, что американская атака не останется без ответа, передает агентство Fars.

Эскалация напряженности усилила сомнения трейдеров в том, что сторонам в ближайшее время удастся заключить соглашение, которое положит конец военным действиям в регионе, а также позволит восстановить движение судов через Ормузский пролив.

Банк России во вторник, 26 мая, в рамках аукциона недельного репо разместил 4,32 трлн рублей (при лимите 4,32 трлн рублей и спросе 5,631 трлн рублей) в среднем по ставке 14,51% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 19 мая, ЦБ разместил 4,41 трлн рублей (при лимите 4,41 трлн рублей и спросе 5,721 трлн рублей) в среднем по аналогичной ставке.

Ставки межбанковского кредитного рынка уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 26 мая, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за понедельник осталась на прежнем уровне - 14,2% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц также не изменилась относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметке 14,31%. Версия RUONIA на срок 3 месяца снизилась на 1 базисный пункт, до 14,92% годовых, версия на 6 месяцев опустилась на 2 базисных пункта, до 15,79% годовых.