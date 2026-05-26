Акции ВТБ в конце основной сессии обвалились на новостях о дивидендах и допэмиссии

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Акции ВТБ, подраставшие в середине дня почти на 5%, в конце основной сессии на Мосбирже обвалились более чем на 6% (до 81,325 рубля за штуку) на новостях о размере рекомендованных набсоветом дивидендов за 2025 год и допэмиссии. В начале вечерней сессии падение акций банка продолжилось и достигло 8,4% - до 79,345 рубля за штуку.

Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 25% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год, что соответствует 125,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 9,71 руб.

Годовое общее собрание акционеров состоится 30 июня 2026 года. Наблюдательный совет рекомендовал установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 20 июля 2025 года.

Кроме того, ВТБ планирует новое SPO - на этот раз для финансирования партнерства с группой Wildberries-Russ (RWB). Как сообщил банк, его набсовет принял решение предложить акционерам на собрании 30 июня рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке. Цена размещения - 87 руб. за акцию.

Планируется разместить до 6 млрд 292 млн 651 тыс. 866 акций, что соответствует около 49% от общего количества обыкновенных акций ВТБ, сказано в сообщении. По итогам SPO доля государства в уставном капитале банка сохранится на уровне выше 50%.

"Итоговый объем допэмиссии будет определен с учетом фактических потребностей банка и рыночной конъюнктуры на момент размещения, а также объявлен в установленном порядке после завершения формирования книги заявок", - сообщил банк. Привлеченные средства будут использоваться "для финансирования партнерства с группой RWB и развития основного бизнеса банка".