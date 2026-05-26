СД "Россетей" рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" рекомендовал акционерам согласовать невыплату дивидендов за 2025 год, сообщила компания.

Годовое собрание акционеров, где будет рассмотрен этот вопрос, пройдет 26 июня в формате заседания, "голосование на котором совмещается с заочным голосованием". "Годовое заседание общего собрания акционеров ПАО "Россети" проводится без определения места проведения и возможности присутствия в этом месте лиц, имеющих право голоса при принятии решений", - отмечается в сообщении компании.

Реестр для участия в собрании закроется 1 июня.

На повестке собрания помимо традиционных вопросов также вынесен вопрос об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

Ранее сообщалось, что "Россети" получат от государства акции национализированных "СУЭНКО" (943 млрд 634 млн 764 тыс. 697 акций), "Облкоммунэнерго" (2 млрд 129 млн 693 тыс. 546 шт. ), а также "Ставропольских городских электрических сетей" (191 тыс. 649 акций, также известно как АО "Горэлектросеть" - ИФ) и "Кисловодской сетевой компании" (5 тыс. 688 акций).

Последний раз "Россети" выплачивали дивиденды в 2021 г. по итогам 2020 г., их размер был равен 20,5 млрд руб. (51% чистой прибыли по РСБУ). В 2023 г. президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать ряд мер для поддержки "Россетей". В частности, речь шла о том, чтобы "предусмотреть отказ" от выплаты дивидендов по итогам 2022-2026 гг.

В апреле 2026 г. Минэкономразвития предложило рассмотреть покрытие дефицита финансирования сетевых проектов за счет прибыли "Россетей", которая могла бы пойти на дивиденды.

Инвестпрограмма ПАО "Россети" в 2026 г. превысит 900 млрд руб., говорил журналистам в мае гендиректор компании Андрей Рюмин.

ПАО "Россети" - электросетевая компания, структуры которой управляют магистральными и распределительными сетями. В 2023 г. была завершена реорганизация сетевого холдинга, в ходе которой к бывшей "ФСК ЕЭС" (управляла магистральными сетями - ИФ) присоединили ранее материнское для нее ПАО "Россети", а также АО "ДВЭУК-ЕНЭС", ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети".

После реорганизации доля РФ в капитале "Россетей" составляет 75% плюс 1 акция, 6% приходится на казначейские акции, 1% - квазиказначейские (ООО "ФСК - Управление активами"), 18% акций принадлежит миноритарным акционерам.