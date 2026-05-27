"Агроэкспорт" сообщил о рекордной выручке от экспорта российских макарон в январе-апреле

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Россия в январе-апреле 2026 года экспортировала макаронных изделий на $57 млн, что на 6% больше, чем годом ранее, сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов. В натуральном выражении отгрузки превысили 34 тысячи тонн. Динамику этого показателя к прошлому году центр не привел.

Как отметили в "Агроэкспорте", выручка в январе-апреле стала рекордной для этого периода. Ранее максимум был зафиксирован в январе-апреле 2025 года - более $53 млн.

Основными рынками сбыта стали страны постсоветского пространства. В пятерку основных покупателей вошли Белоруссия (более $17 млн), Казахстан (около $13 млн), Узбекистан (более $6,5 млн), Азербайджан (более $3,5 млн), Грузия (более $3 млн).

В 2025 году Россия экспортировала 140 тысяч тонн макаронных изделий, что на 5% больше, чем в 2024 году. Экспортная выручка выросла на 26%, до $211 млн. Экспорт стал рекордным за всю историю наблюдений.

В топ-5 импортеров вошли Белоруссия (почти на $73 млн), Казахстан (около $49 млн), Узбекистан (около $23 млн), Азербайджан (около $11 млн), Грузия (около $11 млн).