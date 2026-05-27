Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в среду сохранил нисходящий импульс вторника на фоне геополитической напряженности вокруг Украины и вновь проседающей нефти (июльский фьючерс на нефть Brent торгуется у $98 за баррель) после ее роста из-за опасений эскалации на Ближнем Востоке. Индекс IMOEX2 за минуту торгов просел на 0,2%.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2574,92 пункта (-0,2%). Из индексных акций лидируют в снижении бумаги АФК "Система" (-2,7%), "ММК" (-1,7%), "АЛРОСА" (-0,8%), "НЛМК" (-0,7%), ВТБ (-0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 мая, составляет 71,668 руб. (+12,2 копейки).

Акции ВТБ опустились до 80,765 рубля - уровня начала февраля. Накануне набсовет ВТБ рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 9,71 руб./акция, всего на выплаты будет направлено 25% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год, что соответствует 125,5 млрд рублей, сообщил банк на ленте раскрытия. Также ВТБ планирует допэмиссию "для масштабирования бизнеса", цена размещения бумаг составит 87 руб. за штуку. Банк разместит допэмиссию в объеме до 49% акций, госдоля останется выше 50%, средства пойдут на финансирование партнерства с RWB, развитие основного бизнеса, сообщил ВТБ.

"Итоговый объем допэмиссии будет определен с учетом фактических потребностей банка и рыночной конъюнктуры на момент размещения, а также объявлен в установленном порядке после завершения формирования книги заявок", - сообщил банк.

Ранее глава банка Андрей Костин говорил, что ВТБ готов направить на выплату дивидендов от 25% до 50% чистой прибыли за 2025 год в зависимости от потребности в капитале. По итогам 2024 года ВТБ выплатил дивиденды в размере 25,58 рубля на одну обыкновенную акцию, что составило 50% чистой прибыли по МСФО за 2024 год (275,8 млрд рублей).

Подешевели также акции "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -0,4% "префы"), "Газпрома" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), "Хэдхантера" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), "ФосАгро" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%).

Подорожали акции "Русала" (+0,9%), "МТС" (+0,8%), "Норникеля" (+0,4%), "ВК" (+0,4%), "Полюса" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 1%, австралийский ASX - на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 4,4%, китайский Shanghai Composite просел на 1,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут в пределах 0,1%).

На нефтяном рынке утром в среду цены проседают после роста накануне на информации о новых американских ударах по Ирану.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК в среду составила $98,0 за баррель (-1,6% и +3,6% во вторник), июльская цена фьючерса на WTI - $92,09 за баррель (-1,9% и -2,8% накануне).