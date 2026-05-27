Еще два супертанкера смогли выйти из Ормузского пролива

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Еще двум не имеющим отношение к Ирану супертанкерам удалось миновать Ормузский пролив, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.

Речь идет о танкере Eagle Veracruz, связанном с Сингапуром, и танкере Nissos Keros, которым владеет Греция: оба судна вышли из Ормузского пролива утром 26 мая. Первый из них везет нефть из Саудовской Аравии, второй - из ОАЭ.

Bloomberg отмечает, что это первый раз за неделю, когда через пролив перевозят сразу четыре миллиона баррелей нефти неиранского происхождения. Одновременно в Ормузский пролив во вторник вошли три судна.

Агентство поясняет, что относительно активное движение судов отмечалось в минувшие выходные. Так, в субботу регион покинул супертанкер Eagle Verona с грузом иракской нефти; также были зарегистрированы перемещения танкера, везущего тяжелый бензин из Катара в Японию, иранского перевозчика топлива и трех сухогрузов. По данным за воскресенье, пролив миновали СПГ-танкеры Fuwairit и Al Rayyan, два связанных с Ираном судна по перевозке сжиженного углеводородного газа и два сухогруза. В обратном направлении двигались греческий супертанкер, иранский танкер и сухогруз.

В понедельник 25 мая судоходство через пролив не прекращалось.

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке CENTCOM 26 мая опровергло сообщения СМИ о том, что корабли американских ВМС возобновили сопровождение коммерческих судов через Ормузский пролив в рамках операции "Свобода".

Как напоминает Bloomberg, внешнее вмешательство в электронные системы передачи данных мешает полностью восстановить картину судоходства через пролив. Кроме того, экипажи судов в целях безопасности зачастую отключают транспондеры в этом регионе.

Хроника 28 февраля – 27 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
