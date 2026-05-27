SK Hynix стала второй южнокорейской компанией с капитализацией более $1 трлн

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Южнокорейский производитель микрочипов SK Hynix преодолел отметку в $1 трлн капитализации в ходе торгов в среду, пишет The Wall Street Journal.

На утренней сессии в Сеуле акции компании дорожали на 15%, а ее рыночная стоимость превышала 1,6 квадриллиона вон ($1,06 трлн). К 8:26 по Москве рост замедлился до 11,5%.

Таким образом, Hynix стала второй компанией в Южной Корее с капитализацией более $1 трлн. Ранее в мае эту отметку преодолела Samsung Electronics. Первой такой компанией в Азии стала тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

SK Hynix специализируется на производстве чипов памяти для технологий искусственного интеллекта. Её главными конкурентами в этом сегменте являются Samsung и американская Micron Technology. В январе-марте компания увеличила чистую прибыль в пять раз в годовом выражении, до 40 трлн вон.

