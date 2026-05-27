Brent подешевела до $98,06 за баррель

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Нефть дешевеет утром в среду.

К 8:12 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,52 (1,53%), до $98,06 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $3,44 (3,6%), до $99,58 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,89 (2,01%), до $92 за баррель. Накануне контракт подешевел на $2,71 (2,8%), до $93,89 за баррель.

Участники рынка восприняли как позитивный сигнал новость о проходе через Ормузский пролив как минимум двух супертанкеров, везущих порядка 4 млн баррелей нефти.

"Рынки видят перспективы сделки по Ирану, но полное открытие пролива может случиться лишь через месяцы, а возможно и кварталы, - отметил Роберт Ренни из Westpac Banking Corp. - Brent снижается на оптимизме по поводу мирного соглашения, но, пока пролив не откроется, такие снижения, скорее всего, будут временными и небольшими".

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с Ираном в Катаре продолжаются, однако согласование формулировок может занять несколько дней. Он в очередной раз повторил, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Тегераном.

В то же время Штаты нанесли новые удары по целям в Иране. Представитель CENTCOM Тим Хоукинс заявил, что это было сделано в рамках самообороны "для защиты от угрозы со стороны иранских сил". Он пояснил, что целями ударов стали зенитные ракетные пусковые установки и катера, пытавшиеся установить мины.