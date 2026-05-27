Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,2% в начале основных торгов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в среду демонстрирует смешанную динамику blue chips на фоне геополитической напряженности вокруг Украины, разнополярных сигналов с мировых фондовых площадок и проседающей нефти (фьючерс на Brent опустился ниже $98 за баррель) после ее роста на опасениях эскалации на Ближнем Востоке. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2575,73 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1132,18 пункта (-0,2%). Из индексных акций лидируют в снижении бумаги ПАО "Южуралзолото" (-5,4%) и ВТБ (-3,3%), продолжающие отыгрывать негативные корпоративные новости.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 мая, составляет 71,668 руб. (+12,2 копейки).

Акции ПАО "Южуралзолото" продолжают падение после того, как накануне голландский аукцион по продаже 67,2% бумаг компании и других активов, входящих в группу ЮГК, был признан несостоявшимся из-за нехватки претендентов, внесших задаток, о чем сообщило Росимущество.

Акции ВТБ опустились до 78,625 рубля - уровня начала февраля. Накануне набсовет рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 9,71 руб./акция, всего на выплаты будет направлено 25% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год, что соответствует 125,5 млрд рублей, сообщил банк на ленте раскрытия. Также ВТБ планирует допэмиссию "для масштабирования бизнеса", цена размещения бумаг составит 87 руб. за штуку. Банк разместит допэмиссию в объеме до 49% акций, госдоля останется выше 50%, средства пойдут на финансирование партнерства с RWB, развитие основного бизнеса, сообщил ВТБ.

"Итоговый объем допэмиссии будет определен с учетом фактических потребностей банка и рыночной конъюнктуры на момент размещения, а также объявлен в установленном порядке после завершения формирования книги заявок", - сообщил банк.

Ранее глава банка Андрей Костин говорил, что ВТБ готов направить на выплату дивидендов от 25% до 50% чистой прибыли за 2025 год в зависимости от потребности в капитале. По итогам 2024 года были выплачены дивиденды в размере 25,58 рубля на одну обыкновенную акцию, что составило 50% чистой прибыли по МСФО за 2024 год (275,8 млрд рублей).

Подешевели также акции АФК "Система" (-2,8%), "ММК" (-2%), "Хэдхантера" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,6%), "Татнефти" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,5% "префы"), "Газпрома" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "НЛМК" (-0,2%), "Полюса" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Подорожали акции "Русала" (+1,4%), "МТС" (+1,1%), "Норникеля" (+0,8%), "ВК" (+0,8%), "ФосАгро" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), Сбербанка (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

С начала морской блокады ВМС США перехватили уже 108 связанных с Ираном торговых судов, которые направлялись в порты этой страны или выходили из них, сообщило во вторник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). В минувшую субботу командование сообщало о перехвате 100 судов.

"Блокада продолжает применяться против судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты в Персидском заливе и Оманском заливе", - подчеркнули в CENTCOM.

Кроме того, Штаты нанесли новые удары по иранским целям. Представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) Тим Хоукинс заявил, что это было сделано в рамках самообороны "для защиты от угрозы со стороны иранских сил". Он пояснил, что целями ударов стали зенитные ракетные пусковые установки и катера, пытавшиеся установить мины.

Иран в ответ предупредил, что американская атака не останется без ответа, передает агентство Fars.

Комментарии аналитиков

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет находиться в зоне 2540-2610 пунктов.

Индекс МосБиржи накануне обновил полугодовой минимум. Фундаментально потенциал роста рынка есть, но реализовать его препятствует ряд факторов: ухудшение ожиданий по геополитике, снижение цен на нефть и газ на фоне деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, умеренное снижение ключевой ставки ЦБ.

"Сегодня мы ждем, что индекс МосБиржи останется в диапазоне 2540-2610 пунктов. В фокусе внимания – публикация отчета "Совкомфлота" за I квартал по МСФО и привычная статистика Росстата по недельной инфляции. Вышедший во вторник индекс бизнес-климата Банка России за май показал, что текущая ситуация остается хрупкой и стоит ждать умеренных темпов снижения ключевой ставки в июне. В текущих условиях искать идеи на рынке становится все сложнее, но мы по-прежнему считаем, что лучшим выбором являются бумаги с крепким бизнесом, ориентированным на внутренний рынок и/или бумаги с четкой дивполитикой – "МТС", "Транснефть", Сбер, "Яндекс", X5", - считает Крылова.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин, надежды на отскок индекса МосБиржи выше 2600 пунктов пока не оправдываются. Теперь эта отметка выступает сопротивлением, а поддержка сместилась в район 2450-2500 пунктов.

"Из новых негативных драйверов стоит отметить анонсирование Евросоюзом подготовки нового пакета санкций в отношении России. Но это натянутое оправдание распродаж, поскольку ЕС уже ввел все болезненное, что мог. Более тревожат слова министра финансов РФ о намерении изменить параметры федерального бюджета и о небесконечности резервов. Можно ожидать усиления налогового прессинга, в том числе принятие решения о разовом налоге на "сверхдоходы", а также увеличения дефицита бюджета, который будет покрываться ростом заимствований. Последнее может надавить на рынок облигаций", - отмечает аналитик.

Учитывая, что никакого прогресса в переговорном процессе по Украине даже не прослеживается, поводов для покупок акций по-прежнему не видно. По негативному сценарию развивается ситуация с ВТБ: наблюдательный совет рекомендовал направить на дивиденды лишь 25% прибыли прошлого года и к тому же провести допэмиссию в размере до 6,29 млрд акций, что составляет почти 50% free float бумаг. Инвесторы сокращают свои позиции в бумагах ВТБ, так как допэмиссия размоет доли миноритариев и дивдоходность в 12% в таких условиях выглядит неинтересной, полагает Зацепин.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, негативным фактором для рынка акций остаются ранее сделанные заявления МИД РФ после удара Украиной по Старобельску, а также новость о подготовке ЕС 21-го пакета санкций против РФ. В связи с этим инвесторы занимают осторожную позицию и сокращают вложения в рискованные активы, закладывая в котировки дальнейшее ухудшение внешнеполитического фона.

Индекс МосБиржи опустился в район 2570 пунктов. При сохранении негативного новостного фона он может продолжить снижение в направлении уровня поддержки в районе 2500 пунктов. В случае улучшения настроений на рынке индекс может вернуться в диапазон 2590-2711 пунктов, считает Абрамов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ продолжает проседать, отыгрывая поступающие корпоративные новости и сохраняющиеся опасения геополитической эскалации. С 27 по 29 мая пройдет визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан, где одним из ключевых вопросов переговоров станет расширение энергетического сотрудничества. В связи с этим можно ожидать волатильности акций энергетического сектора и их поддержки в случае заключения новых соглашений.

Мировые фондовые рынки

В США накануне просел индекс акций Dow Jones (-0,2%), но выросли и обновили максимумы индексы S&P 500 (+0,6%) и Nasdaq (+1,2%). В понедельник биржи США не работали из-за праздника (День памяти).

Подъем S&P 500 и Nasdaq был обусловлен прежде всего ростом котировок акций чипмейкеров. Капитализация Micron Technology подскочила на 19,3% к закрытию рынка, впервые превысив отметку в $1 трлн. Аналитики UBS повысили более чем втрое прогнозную цену акций Micron - до $1625 с $535, отметив значительные возможности, которые производитель чипов памяти получает благодаря долгосрочным контрактам с клиентами.

В центре внимания трейдеров остается ситуация на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с Ираном в Катаре продолжаются, однако согласование формулировок может занять несколько дней. Рубио в очередной раз повторил, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,01%, австралийский ASX - на 0,7%, южнокорейский Kospi вырос на 2,3%, китайский Shanghai Composite просел на 1,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,2%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут в пределах 0,2%).

Повышение котировок акций технологических компаний нивелировало снижение стоимости представителей финансовой и ряда других отраслей.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены проседают после роста накануне на информации о новых американских ударах по Ирану.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $97,68 за баррель (-1,9% и +3,6% во вторник), июльская цена фьючерса на WTI - $91,5 за баррель (-2,6% и -2,8% накануне).

Участники рынка восприняли как позитивный сигнал новость о проходе через Ормузский пролив как минимум двух супертанкеров, везущих порядка 4 млн баррелей нефти.