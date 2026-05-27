Пашинян заявил избирателям об их праве выбирать членство Армении в ЕАЭС или ЕС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Граждане Армении имеют право выбора - оставаться в ЕАЭС или войти в Евросоюз, угрожать стране высокими ценами нелогично, заявил на встрече с избирателями премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Я говорю, что народ Армении должен иметь альтернативу - быть в составе ЕАЭС или ЕС. Это не я буду решать, а вы, граждане Армении. Моя задача в том, чтобы вы имели альтернативу и у вас она есть", - сказал он.

"Те наши партнеры, которые отвечают на это угрозами, даже если скрытыми, они действуют против самих себя. Они, напротив, должны сделать предложение народу Армении, сказать, что хорошего они могут сделать для нас, но выступают с угрозами", - добавил он.

По словам Пашиняна, "нелогично угрожать Армении высокими ценами".

"На эту угрозу есть ответ - у нас будет больше денег, чтобы эта цена не казалась нам высокой. Сегодня Армения становится перекрестком мира. Армения станет страной миллиардов и триллионов. Мы больше не загнанная страна и народ. Мы страна, которая в состоянии сама строить свое благосостояние, сегодня у нас есть свой военно-промышленный комплекс, и мы продаем оружие развитым странам", - заявил глава правительства.

"Коммерсантъ" сообщил со ссылкой на письмо министра энергетики России Сергея Цивилева в адрес Министерства территориального управления и инфраструктур Армении, что Россия может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о поставках в республику природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, подписанное в декабре 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС.

В Министерстве госинформагентству "Арменпресс" затем сказали, что Армения не получала писем от России о возможности денонсации в одностороннем порядке соглашения о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов.

Армения ЕАЭС Евросоюз Никол Пашинян Сергей Цивилев
