Рубль утром укрепляется к юаню перед перечислением в бюджет налоговых выплат мая

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Китайский юань понижается на Московской бирже при открытии торгов в среду, рубль укрепляется в рамках продолжающейся подготовки компаний-экспортеров к налоговому периоду мая.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,4325 руб. (-3,65 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 11,8 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"Фактор налогового периода поддерживает рубль. Пик фискальных платежей экспортеров приходится на четверг. Поэтому уже в среду будет последний день, когда для этих целей можно продавать иностранную валюту в режиме TOM (на завтра), чтобы получить рубли к 28 мая. На этом фоне, скорее всего, в ближайшие дни пара CNY/RUB будет находиться в диапазоне текущей недели 10,5-10,65 руб. и к ее концу способна выйти из консолидации вверх с ближайшей целью в районе сопротивления 10,74 руб.", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть эталонных марок опускаются утром в среду. Участники рынка восприняли как позитивный сигнал новость о проходе через Ормузский пролив как минимум двух супертанкеров, везущих порядка 4 млн баррелей нефти.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 по московскому времени дешевеют на 2,16%, до $97,39 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снижаются в цене к этому времени на 2,9%, до $91,15 за баррель.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с Ираном в Катаре продолжаются, однако согласование формулировок может занять несколько дней. Он в очередной раз повторил, что президент Дональд Трамп намерен заключить сделку с Тегераном.