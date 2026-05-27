Поиск

Рубль утром укрепляется к юаню перед перечислением в бюджет налоговых выплат мая

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Китайский юань понижается на Московской бирже при открытии торгов в среду, рубль укрепляется в рамках продолжающейся подготовки компаний-экспортеров к налоговому периоду мая.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,4325 руб. (-3,65 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 11,8 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"Фактор налогового периода поддерживает рубль. Пик фискальных платежей экспортеров приходится на четверг. Поэтому уже в среду будет последний день, когда для этих целей можно продавать иностранную валюту в режиме TOM (на завтра), чтобы получить рубли к 28 мая. На этом фоне, скорее всего, в ближайшие дни пара CNY/RUB будет находиться в диапазоне текущей недели 10,5-10,65 руб. и к ее концу способна выйти из консолидации вверх с ближайшей целью в районе сопротивления 10,74 руб.", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть эталонных марок опускаются утром в среду. Участники рынка восприняли как позитивный сигнал новость о проходе через Ормузский пролив как минимум двух супертанкеров, везущих порядка 4 млн баррелей нефти.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 по московскому времени дешевеют на 2,16%, до $97,39 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снижаются в цене к этому времени на 2,9%, до $91,15 за баррель.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с Ираном в Катаре продолжаются, однако согласование формулировок может занять несколько дней. Он в очередной раз повторил, что президент Дональд Трамп намерен заключить сделку с Тегераном.

Китай Московская биржа Brent WTI Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пашинян заявил избирателям об их праве выбирать членство Армении в ЕАЭС или ЕС

Еще два супертанкера смогли выйти из Ормузского пролива

 Еще два супертанкера смогли выйти из Ормузского пролива

SK Hynix стала второй южнокорейской компанией с капитализацией более $1 трлн

 SK Hynix стала второй южнокорейской компанией с капитализацией более $1 трлн

Brent подешевела до $98,06 за баррель

 Brent подешевела до $98,06 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

Силуанов заявил, что цена реализации российской нефти остается ниже мировой

 Силуанов заявил, что цена реализации российской нефти остается ниже мировой

ВТБ планирует SPO в объеме до 49% под партнерство с Wildberries-Russ

 ВТБ планирует SPO в объеме до 49% под партнерство с Wildberries-Russ

Набсовет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 г. в размере 9,71 руб./а

Падение котировок ЮГК на "Мосбирже" превысило 10%

ВТБ приобретет 5% дочернего банка Wildberries-Russ с возможностью наращивания доли
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2343 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9602 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов