ВТБ планирует размещение допэмиссии ранней осенью

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - ВТБ планирует разместить очередную допэмиссию акций ранней осенью, цену размещения определил сразу, так как уже договорился с рядом инвесторов об участии в SPO, заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

"Какие наши календарные планы? 30 июня - годовое общее собрание одобряет эмиссию. Для нас принципиально, чтобы новая допэмиссия прошла после 20 июля, после даты отсечения по дивидендам 2025 года, то есть она не состоится раньше, чем 20 июля. Дальше мы понимаем, что у нас есть такая летняя дыра с точки зрения активности инвесторов. Поэтому традиционно ранней осенью мы планируем эту допэмиссию закрыть", - сказал Пьянов в эфире РБК.

Ранее сообщалось, что ВТБ планирует новое SPO для финансирования партнерства с группой Wildberries-Russ (RWB). Банк по открытой подписке планирует разместить до 6 292 651 866 акций (около 49% от общего количества обыкновенных акций). Цена размещения - 87 руб. за акцию.

"Сигнал рынку, что мы определили цену, означает, что у нас есть какой-то пул клубный институциональных инвесторов, распознающих выгоды от этого партнёрства - приобретение нами как банком ВТБ конкурентного преимущества - и готовых поучаствовать экономически в этом, в этой дополнительной эмиссии. Но мы специально задали эту допэмиссию максимально возможной, потому что рынок разберётся сейчас с течением времени, в чём преимущество генерации этой дополнительной экономической мощности", - отметил Пьянов.

Резко негативную реакцию инвесторов на объявление о планах SPO он назвал "эмоциональной": рынку, по его словам, еще предстоит "распознать", что это допэмиссия не размывающая, а создающая стоимость за счет будущих доходов от партнерства с RWB.

Во вторник было объявлено, что ВТБ и RWB договорились о стратегическом партнерстве. Первый его шаг - покупка ВТБ 5% в дочернем банке RWB с потенциальной возможностью увеличения доли.

"Наши партнёры и мы подчёркиваем, что мы не превысим миноритарной доли, никакого приобретения контроля не произойдёт", - подчеркнул первый зампред ВТБ.

Он отметил, что для банка значимое преимущество партнерства с RWB заключается в доступе к большой клиентской базе маркетплейса.

"За средства допэмиссии будут куплены миноритарные пакеты акций и долей финтеха, который сейчас принадлежит акционерам Wildberries. По сути, де-факто экономическая доля будет со стороны акционеров Wildberries продана за деньги допэмиссии в сторону группы ВТБ. И плюс самое главное золото этого партнёрства - огромная клиентская база Wildberries, 80 млн активных клиентов, которые ежемесячно делают покупки на платформе... Без партнёрства мы бы не смогли добиться доступа к этим возможностям", - заявил Пьянов.