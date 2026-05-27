Brent подешевела до $96,75 за баррель

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дешеветь днем в среду в надежде на скорое окончание американо-иранского конфликта.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:24 по московскому времени дешевеют на $2,83 (2,84%), до $96,75 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на $3,67 (3,91%), до $90,22 за баррель.

Участники рынка продолжают реагировать на оптимистичные заявления о скором завершении ближневосточного конфликта. В частности, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с Ираном в Катаре продолжаются, хотя согласование формулировок может занять несколько дней.

Также трейдеры реагируют на новость о проходе через Ормузский пролив как минимум двух супертанкеров, везущих порядка 4 млн баррелей нефти.

"Мы видим ощутимый прогресс по пути к окончанию кризиса, и все больше судов проходят по проливу. Поэтому цены на нефть вновь ощутили на себе понижательное давление", - отметил аналитик PVM Тамаш Варга.

В то же время ранее Штаты нанесли новые удары по целям в Иране. Представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) Тим Хоукинс заявил, что это было сделано в рамках самообороны "для защиты от угрозы со стороны иранских сил". Он пояснил, что целями ударов стали зенитные ракетные пусковые установки и катера, пытавшиеся установить мины.

"Надежды на рамочное соглашение между США и Ираном об окончании конфликта несколько ослабли после недавних ударов США по иранским объектам и судам, которые якобы закладывали мины в Ормузском проливе", - написали аналитики Commerzbank.