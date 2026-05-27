Прибыль ломбардов в 2025 году выросла почти в 1,5 раза

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Совокупная прибыль ломбардов в 2025 году составила 12,8 млрд руб., что почти в 1,5 раза превышает показатель 2024 года в 8,8 млрд руб., следует из данных ЦБ.

Рост обеспечили в основном крупные сетевые ломбарды, специализирующиеся на выдаче займов под залог ювелирных изделий. Рентабельность их портфеля превысила 15%, тогда как медианное значение рентабельности малых ломбардов, работающих с тем же видом залога, составила всего 3%, а у автоломбардов - 4%, говорится в материале регулятора о тенденциях развития рынка ломбардов.

Объем выдач займов ломбардов в 2025 году составил 412 млрд рублей, что на треть превысило показатель предыдущего года. Общее число граждан, пользующихся услугами ломбардов, выросло на 3% г/г и по итогам года составило 2,16 млн человек.

Почти 95% всего объема займов ломбардов было выдано под залог ювелирных изделий. Под залог транспортных средств в 2025 году ломбарды выдали 6,2 млрд рублей (менее 2% от общего объема выдач), что на 16% больше, чем в предыдущем году. Под залог другого имущества в виде смартфонов, электронной техники и часов было выдано 15,5 млрд рублей (менее 4% выдач).

Уровень дисконта отличался в зависимости от вида залога: для ювелирных изделий из драгоценных металлов он составлял около 24%, для транспортных средств, электронной техники и смартфонов - 35-37%, для меховых изделий и дорогих брендовых вещей дисконт был максимальным - порядка 45% - из-за нестабильного спроса на такие товары и высокого риска подделок, сказано в материале ЦБ.

Крупные ломбарды принимали залог с меньшим дисконтом (разница около 4 п.п.), чем небольшие, что обусловлено значительным масштабом бизнеса, позволяющим экономить на постоянных издержках и компенсировать маржу при реализации за счет больших объемов.

Расходы ломбардов за год выросли на треть, главным образом за счет затрат на внедрение дистанционных форматов обслуживания клиентов и развитие ИТ-инфраструктуры. Пятая часть крупных ломбардов применяет в своей деятельности технологии искусственного интеллекта (ИИ). Крупные ломбарды использовали ИИ для различных операционных процессов, в том числе для маркетинга, рекламы и работы с клиентской базой, в рамках ИТ-направления и оптимизации взаимодействия с клиентами. Небольшие ломбарды, по данным опроса, использовали такие технологии редко, при этом 12% компаний планировали их внедрение в будущем.