Фондовые индексы США выросли в среду, обновив рекордные максимумы

На табло Нью-Йоркской фондовой биржи отображаются данные о закрытии торгов 27 мая 2026 года Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Уолл-стрит завершила торги среды ростом, при этом все три основных индекса обновили рекордные максимумы.

Инвесторы продолжали следить за развитием событий на Ближнем Востоке, а также оценивали новости и отчетности компаний.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Вашингтон мог бы заключить довольно выгодное соглашение с Ираном прямо сейчас, но согласен только на идеальную сделку. Переговоры проходят "достаточно хорошо", отметил он и выразил уверенность в том, что США удастся договориться об идеальном соглашении без лазеек для Ирана.

Рынки в целом игнорируют отсутствие реального прогресса в мирных переговорах и "по-прежнему считают, что дипломатическое урегулирование более вероятно, чем новая эскалация конфликта до того уровня, с которого он начинался", написал аналитик Edward Jones Брок Веймер.

Цены на нефть эталонных марок снизились более чем на 5% в среду, ослабив опасения относительно дальнейшего ускорения инфляции и повышения ставок центральными банками.

В четверг участники рынка будут ждать публикации апрельского отчета о доходах и расходах американцев, включающего ключевой показатель инфляции (индекс PCE), который отслеживает Федрезерв.

В число лидеров подъема среди компонентов S&P 500 вошли AppLovin Corp. (+10,4%), MGM Resorts International (+9,1%), United Airlines Holdings (+6,3%), Norwegian Cruise Line (+6,1%) и General Motors (+5,4%).

Лучшую динамику в составе индекса Dow Jones показали Procter & Gamble Co. (+3,2%), Amazon.com Inc. (+2,5%), Boeing Co. (+2,5%), Home Depot Inc. (+2,4%) и Nike Inc. (+2,3%).

В технологическом секторе Tesla нарастила капитализацию на 1,6%, Apple Inc. - на 0,8%, International Business Machines - на 1,8%, Cisco Systems Inc. - на 1,1%. Бумаги Nvidia Corp. подешевели на 1,1%, Microsoft Corp. - на 0,8%, Qualcomm Inc. - на 6,2%.

Нефтяные Exxon Mobil и Chevron Corp. потеряли по 1,3% рыночной стоимости вслед за снижением цен на нефть.

Акции JPMorgan Chase & Co. ушли в минус на 2,4% после того, как главный исполнительный директор банка Джейми Даймон предупредил, что расходы JPMorgan в текущем году могут превысить предыдущий прогноз на $1 млрд.

Рыночная стоимость Abercrombie & Fitch выросла на 8,9%. Ритейлер одежды отчитался о росте выручки в квартале, завершившемся 2 мая, несмотря на общее ослабление потребительского спроса. Кроме того, его скорректированная прибыль существенно превзошла ожидания аналитиков.

Котировки ИТ-компании Zscaler рухнули на 31,5% на фоне ее слабого прогноза на четвертый финквартал.

ADS китайской платформы электронной торговли PDD Holdings упали на 10,4%. Компания сократила чистую прибыль в первом квартале, а ее выручка оказалась слабее прогнозов.

Стоимость акций Bath & Body Works выросла на 9,7%. Выручка и прибыль производителя парфюмерии и парфюмированных изделий за минувший квартал превысили оценки экспертов.

Бумаги Dick's Sporting Goods подешевели на 6% после того, как ритейлер спортивных товаров ухудшил прогноз чистой прибыли на текущий фингод.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии поднялся на 0,36% - до 50644,28 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,02% - до 7520,36 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,07% и закрылся на отметке 26674,73 пунк