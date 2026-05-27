Инфляция в РФ с 19 по 25 мая составила 0,07%, годовая снизилась до 5,33%

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 19 по 25 мая составила 0,07% после снижения цен на 0,02% с 13 по 18 мая (за шесть дней из-за праздника), роста цен также на 0,07% с 5 по 12 мая (за 8 дней), снижения цен на 0,02% с 28 апреля по 4 мая, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 25 мая составил 0,11%, с начала года - 3,22%.

Исходя из данных за 25 дней мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 25 мая замедлилась до 5,33% с 5,36% на 18 мая (и 5,58% на конец апреля), если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития), и составила 5,48% после 5,47% на 18 мая, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Разница в оценках объясняется тем фактом, что в мае 2025 года инфляция за месяц оказалась почли на 0,2 п.п. выше, чем показывали недельные данные, поэтому в конце месяца целесообразнее оценивать годовую инфляцию исходя из среднесуточной инфляции за май прошлого года. Росстат опубликует точные данные по годовой инфляции на конец мая 10 июня.

Плодоовощная продукция с 19 по 25 мая подешевела на 0,1% (после снижения цен на 2,2% с 13 по 18 мая), в том числе помидоры подешевели на 3,6%. Выросли цены на лук - на 2,1%, свеклу - на 1,6%, капусту и морковь - на 1,3%, картофель - на 0,8%, огурцы - на 0,2% и яблоки - на 0,1%.

Кроме того, подорожали за неделю сахарный песок - на 0,9%, сосиски, сардельки - на 0,4%, рыба - на 0,3%.

Одновременно снизились цены на яйца куриные - на 2,2%, маргарин - на 0,5%, колбасы вареные, масло сливочное, рис - на 0,4%, свинину, молоко ультрапастеризованное и сметану - на 0,3%.

Цены на дизельное топливо выросли на 0,5%, бензин автомобильный - на 0,3%.

Среди услуг туризма существенно увеличилась средняя стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье России - на 3,2%. Снизилась стоимость поездок в отдельные страны Юго-Восточной Азии на 2,9%.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 24 апреля ожидаемо снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, с 15% до 14,5% годовых, сохранив при этом "голубиный" сигнал.

"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий", - заявил ЦБ.

ЦБ в апреле сохранил и прогноз по инфляции в РФ в 2026 году в интервале 4,5-5,5%, ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2027 году.

Минэкономразвития в мае повысило свой прогноз (от сентября) по инфляции в 2026 году до 5,2% с 4,0%, на 2027 год сохранило 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, по инфляции в 2026 году составляет 5,3% (снизился с 5,5% по опросу в начале апреля), в 2027 году - 4,4%.