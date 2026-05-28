Россельхознадзор запретил ввоз некоторых видов овощей, зелени и клубники из Армении

Ограничения вступят в силу с 30 мая, заявили в ведомстве

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 30 мая вводит временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции, сообщает служба.

Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Сложившаяся ситуация представляет угрозу фитосанитарному состоянию территории страны, отмечается в сообщении.

Кроме того, компетентным ведомством Армении не было принято соответствующих мер по ранее выявленным нарушениям.

В рамках ранее достигнутых договоренностей с 21 мая по 27 мая Россельхознадзор провел инспекцию предприятий Армении, в ходе которой выявил ряд нарушений, а именно - наличие в тепличных комплексах карантинных для государств - членов ЕАЭС объектов, что подтверждается систематическими случаями их выявлений при ввозе армянской плодоовощной продукции - 181 случай за 2026 год.

"Согласно данным информационной системы Россельхознадзора, большое количество плодоовощной продукции поставляется многочисленными армянскими участниками внешнеэкономической деятельности с неизвестной формой собственности, которые уклоняются от проведения карантинного фитосанитарного контроля. Это свидетельствует об отсутствии у армянских коллег системы прослеживаемости продукции при ее экспорте в Россию", - заявили в ведомстве.

Как сообщалось, с 22 мая действует запрет на ввоз цветов из Армении.

По данным Россельхознадзора, с начала 2026 года к середине мая в РФ было поставлено из Армении 16,3 тыс. тонн плодоовощной продукции.


