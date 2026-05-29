SpaceX рассчитывает на оценку не менее $1,8 трлн в ходе предстоящего IPO

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Аэрокосмическая компания SpaceX рассчитывает на оценку не менее $1,8 трлн в ходе предстоящего IPO, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Компания несколько умерила амбиции после консультаций с советниками и инвесторами, отмечают источники. В апреле агентство сообщало, что SpaceX рассчитывает получить оценку более $2 трлн.

Как ожидается, компания начнет roadshow IPO 4 июня и определит цену размещения 11 июня.

Объем IPO может достигнуть $75 млрд. Таким образом, он превысит предыдущий рекорд в $29 млрд, поставленный Saudi Aramco в 2019 году.

Акции SpaceX будут обращаться на бирже Nasdaq под тикером SPCX.

Опубликованный ранее в этом месяце проспект IPO показал, что компания увеличила выручку в 2025 году на 33%, до $18,67 млрд. При этом она зафиксировала чистый убыток в $4,94 млрд из-за крупных расходов на исследования и разработки.

Согласно проспекту IPO, Илон Маск, основавший SpaceX в 2002 году с миссией колонизации Марса и являющийся ее CEO, сохраняет жесткий контроль над руководством и структурой собственности компании. Он является крупнейшим акционером SpaceX и по состоянию на 1 мая контролировал 85% голосующих прав. Маск также возглавляет совет директоров компании, в который всего входят восемь человек.

В феврале этого года SpaceX приобрела ИИ-стартап Маска xAI, и объединенная компания была оценена в $1,25 трлн.

Anthropic привлек $65 млрд в ходе очередного инвестраунда, опередив по оценке OpenAI

Решетников считает, что ограничения импорта товаров из Армении не повлияют на цены в РФ

Самая дорогая вторичная недвижимость в Москве продается на Якиманке

Нефть дешевеет на ожиданиях деэскалации на Ближнем Востоке

"Ъ" сообщил о переговорах структур Сбера с АФК "Система" о покупке доли в Ozon

