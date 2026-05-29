"Интер РАО" пока не рассматривает новую опционную программу для менеджмента

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" пока не рассматривает новую опционную программу для менеджмента, но не исключает ее в будущем, заявил гендиректор компании Сергей Дрегваль на годовом собрании акционеров.

"Такая программа уже была реализована в прошлом. Это один из способов мотивации менеджмента. В настоящий момент мы не рассматриваем новую опционную программу, но не исключаем в будущем. Это хороший инструмент мотивации руководителей", - сказал он.

Прежняя опционная программа "Интер РАО" была утверждена в 2016 году и действовала до 2018 года. Тогда в рамках программы менеджмент получил право приобрести до 2% капитала энергокомпании из квазиказначейского пакета.

Основным акционером "Интер РАО" на конец 2024 года был "Роснефтегаз" (27,63%), на долю "ИнтерРАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС, ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.