"Интер РАО" планирует существенно улучшить финрезультаты за счет инвестпрограммы

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - "Интер РАО" планирует существенное увеличение финансовых результатов по мере реализации инвестпрограммы и, как следствие, рост дивидендов, ответил замгендиректора компании Александр Думин на соответствующий вопрос акционеров на годовом собрании.

"В среднесрочной перспективе по мере реализации наших инвестпроектов мы планируем существенное увеличение финрезультатов. Как следствие, будет расти выплата дивидендов", - сказал он.

Долгосрочная стратегия "Интер РАО" предполагает выплату дивидендов в размере не менее 25% чистой прибыли по МСФО.

За 2025 год совет директоров компании рекомендовал выплатить акционерам по 0,3214 рубля на акцию (33,56 млрд рублей, 25% чистой прибыли по МСФО).

"Интер РАО" пока не планирует изменения в дивидендной политике, говорил Думин в феврале 2025 года.

Основным акционером "Интер РАО" на конец 2024 года был "Роснефтегаз" (27,63%), на долю "ИнтерРАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС, ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.