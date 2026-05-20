Начались российско-китайские переговоры в узком составе

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Российско-китайские переговоры в узком составе начались в зале "Фуцзянь" в Доме народных собраний. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали обсуждение вопросов повестки дня в присутствии небольших делегаций.

С российской стороны в беседе участвуют глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, посол России в КНР Игорь Моргулов, министр финансов Антон Силуанов, главы ЦБ - Эльвира Набиуллина, ФС ВТС - Дмитрий Шугаев, Газпрома - Алексей Миллер, Роснефти - Игорь Сечин, владелец VolgaGroup Геннадий Тимченко и замминистра обороны Василий Осьмаков.

После этого состоятся переговоры в расширенном формате. От России в этой встрече будут участвовать 39 человек.

После завершения переговоров ожидается церемония подписания документов. Кроме того, лидеры России и Китая выступят с заявлениями для представителей СМИ.