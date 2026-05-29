Минсельхоз предложил увеличить квоту на томаты из Турции до 600 тыс. т

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ предлагает увеличить квоту на ввоз томатов из Турции на 100 тыс. тонн, до 600 тыс. тонн. При этом годовой объем поставок не должен превышать 20 тыс. тонн.

Проект соответствующего приказа размещен на сайте regulation.gov.ru.

Ранее объем годовых поставок не предусматривался.

"Утвердить разрешенный объем ввоза в Российскую Федерацию товаров (...), классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 0702 00 000 (томаты свежие или охлажденные) – 600 000 тонн, но не более 20 000 тонн ежегодно", - говорится в документе.

Изменения вносятся в приказ Минсельхоза от 14 июня 2023 года (№ 567 "Об утверждении разрешенного объема ввоза в Российскую Федерацию товаров, предусмотренных приложением к постановлению правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 года № 1296 "О мерах по реализации указа президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 г. № 583 "О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики").

РФ начала квотировать поставки томатов из Турции из-за инцидента с российским истребителем в небе над Сирией осенью 2015 года. Россия тогда с 1 января 2016 года запретила ввоз овощей и фруктов из Турции. Поставки томатов возобновились с 1 ноября 2017 года после длительных переговоров.

Сначала для турецких поставщиков была установлена квота в объеме 50 тыс. тонн, затем она была увеличена до 100 тыс. тонн, в апреле 2019 года - до 150 тыс. тонн, в феврале 2020 года - до 200 тыс. тонн, в январе 2021 года - до 250 тыс. тонн, весной 2021 года - до 300 тыс. тонн, в апреле 2022 года - до 350 тыс. тонн, в июне 2023 года - до 500 тыс. тонн (накопительным итогом).