Поиск

Минсельхоз предложил увеличить квоту на томаты из Турции до 600 тыс. т

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ предлагает увеличить квоту на ввоз томатов из Турции на 100 тыс. тонн, до 600 тыс. тонн. При этом годовой объем поставок не должен превышать 20 тыс. тонн.

Проект соответствующего приказа размещен на сайте regulation.gov.ru.

Ранее объем годовых поставок не предусматривался.

"Утвердить разрешенный объем ввоза в Российскую Федерацию товаров (...), классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 0702 00 000 (томаты свежие или охлажденные) – 600 000 тонн, но не более 20 000 тонн ежегодно", - говорится в документе.

Изменения вносятся в приказ Минсельхоза от 14 июня 2023 года (№ 567 "Об утверждении разрешенного объема ввоза в Российскую Федерацию товаров, предусмотренных приложением к постановлению правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 года № 1296 "О мерах по реализации указа президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 г. № 583 "О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики").

РФ начала квотировать поставки томатов из Турции из-за инцидента с российским истребителем в небе над Сирией осенью 2015 года. Россия тогда с 1 января 2016 года запретила ввоз овощей и фруктов из Турции. Поставки томатов возобновились с 1 ноября 2017 года после длительных переговоров.

Сначала для турецких поставщиков была установлена квота в объеме 50 тыс. тонн, затем она была увеличена до 100 тыс. тонн, в апреле 2019 года - до 150 тыс. тонн, в феврале 2020 года - до 200 тыс. тонн, в январе 2021 года - до 250 тыс. тонн, весной 2021 года - до 300 тыс. тонн, в апреле 2022 года - до 350 тыс. тонн, в июне 2023 года - до 500 тыс. тонн (накопительным итогом).

Минсельхоз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В АТОР опасаются дефицита перевозки в Турцию и роста цен на турпакеты

Глава ЕК и премьер Венгрии согласовали условия для разблокировки замороженных 16,4 млрд евро

 Глава ЕК и премьер Венгрии согласовали условия для разблокировки замороженных 16,4 млрд евро

Капиталовложения группы "Газпром" в I квартале составили 403 млрд рублей

 Капиталовложения группы "Газпром" в I квартале составили 403 млрд рублей

IBM вложит $5 млрд в проект повышения безопасности open-source ПО

Anthropic привлек $65 млрд в ходе очередного инвестраунда, опередив по оценке OpenAI

 Anthropic привлек $65 млрд в ходе очередного инвестраунда, опередив по оценке OpenAI

Решетников считает, что ограничения импорта товаров из Армении не повлияют на цены в РФ

 Решетников считает, что ограничения импорта товаров из Армении не повлияют на цены в РФ

Самая дорогая вторичная недвижимость в Москве продается на Якиманке

 Самая дорогая вторичная недвижимость в Москве продается на Якиманке
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2385 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9636 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов