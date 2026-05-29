Intel и 3DGS инвестируют $3,3 млрд в строительство завода в Индии

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Американские Intel Corp. и 3DGS Inc. инвестируют около $3,3 млрд в завод по производству подложек для микросхем в штате Одиша, сообщило издание Fortune India по ссылкой на заявление правительства Индии.

Строительство предприятия, как ожидается, займет 5-6 лет. Проект позволит создать свыше 1,8 тысячи высококвалифицированных рабочих мест.

Intel выступит в качестве технологического партнера, предоставляя экспертные знания в области процессов, лицензирование технологий, системы качества и развитие профессиональных навыков.

Руководство штата Одиша заявило, что в рамках заявленной стратегии развития экономика региона к 2036 году должна достичь $500 млрд, к 2047 году - $1,5 трлн, и инвестиции американских компаний будут способствовать этому.