Поиск

Intel и 3DGS инвестируют $3,3 млрд в строительство завода в Индии

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Американские Intel Corp. и 3DGS Inc. инвестируют около $3,3 млрд в завод по производству подложек для микросхем в штате Одиша, сообщило издание Fortune India по ссылкой на заявление правительства Индии.

Строительство предприятия, как ожидается, займет 5-6 лет. Проект позволит создать свыше 1,8 тысячи высококвалифицированных рабочих мест.

Intel выступит в качестве технологического партнера, предоставляя экспертные знания в области процессов, лицензирование технологий, системы качества и развитие профессиональных навыков.

Руководство штата Одиша заявило, что в рамках заявленной стратегии развития экономика региона к 2036 году должна достичь $500 млрд, к 2047 году - $1,5 трлн, и инвестиции американских компаний будут способствовать этому.

Intel Индия Одиша 3DGS Inc
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В АТОР опасаются дефицита перевозки в Турцию и роста цен на турпакеты

Глава ЕК и премьер Венгрии согласовали условия для разблокировки замороженных 16,4 млрд евро

 Глава ЕК и премьер Венгрии согласовали условия для разблокировки замороженных 16,4 млрд евро

Капиталовложения группы "Газпром" в I квартале составили 403 млрд рублей

 Капиталовложения группы "Газпром" в I квартале составили 403 млрд рублей

IBM вложит $5 млрд в проект повышения безопасности open-source ПО

Anthropic привлек $65 млрд в ходе очередного инвестраунда, опередив по оценке OpenAI

 Anthropic привлек $65 млрд в ходе очередного инвестраунда, опередив по оценке OpenAI

Решетников считает, что ограничения импорта товаров из Армении не повлияют на цены в РФ

 Решетников считает, что ограничения импорта товаров из Армении не повлияют на цены в РФ

Самая дорогая вторичная недвижимость в Москве продается на Якиманке

 Самая дорогая вторичная недвижимость в Москве продается на Якиманке
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2385 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9636 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов