ЦБ определил правила проведения быстрых переводов ценных бумаг

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Минюст РФ зарегистрировал указание Банка России, которое устанавливает порядок проведения быстрых переводов ценных бумаг розничных инвесторов между депозитариями. Соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.

Новый порядок значительно упрощает клиентский путь инвестора: будет достаточно подать только одно поручение - на списание бумаг. Сейчас требуется заполнить два встречных документа в разных депозитариях.

Закон, который упрощает переводы ценных бумаг самому себе, заработает с 1 сентября. Правила, разработанные ЦБ, регламентируют время проведения операции на всех этапах. В первый год депозитарий должен тратить на каждое свое действие не более 5 минут, а с 1 сентября 2027 года ему нужно будет уложиться в 2 минуты.

"Если сейчас на перевод бумаг уходит несколько дней, то в новых условиях при минимальной цепочке учета на это потребуется примерно 25 минут", - говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор отметил, что участники рынка готовятся к запуску системы быстрых переводов ценных бумаг и выстраивают соответствующие процессы.

Для проведения соответствующих операций НРД (входит в группу "Мосбиржи") ранее разработал сервис "Мост".

ЦБ РФ Банк России Минюст
