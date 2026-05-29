Brent остается в минусе и торгуется у $92,2 за баррель

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижение вечером в пятницу и завершают неделю в минусе на фоне сигналов о возможности скорого урегулирования ближневосточного конфликта.

К 17:55 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,51 (1,61%), до $92,2 за баррель. Торги этими фьючерсами проходят последний день, более активный августовский контракт дешевеет на $1,55 (1,67%), до $91,15 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,4 (1,57%), до $87,5 за баррель.

Переговорщики США и Ирана закончили подготовку проекта меморандума о взаимопонимании по завершению вооруженного конфликта и старту переговоров по ядерной проблеме, сообщил накануне Axios со ссылкой на источники. Президент США Дональд Трамп пока не одобрил документ. По данным Axios, меморандум предполагает восстановление судоходства в Ормузском проливе и обязательство Ирана по его разминированию в течение 30 дней.

Позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон пока не добился соглашения с Тегераном. "Мы еще не достигли этого, но мы очень близки, и мы собираемся продолжать работать над этим", - сказал он журналистам, добавив, что стороны обсуждают "языковые моменты".

"Поставки нефти через Ормузский пролив остаются ограниченными, и запасы нефти продолжают сокращаться, однако все внимание рынка по-прежнему направлено на возможности сделки между США и Ираном, - отметил Джованни Стауново из UBS. - Некоторые участники рынка закрывают длинные позициии после падения котировок".

Аналитики Commerzbank повысили прогноз цены Brent на конец сентября до $90 за баррель, на конец года - до $85 за баррель. Они считают, что движение судов через Ормузский пролив в полной мере возобновится только через два месяца.