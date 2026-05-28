Нефть замедлила рост, Brent торгуется у $95 за баррель

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть замедлили подъем вечером в четверг на сообщениях, что Иран и США достигли предварительного соглашения о продлении перемирия и начале переговоров о ядерной программе.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:39 по московскому времени подорожали на $0,75 (0,8%), до $95,04 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,85 (0,96%), до $89,53 за баррель.

Ранее в ходе сессии обе марки дорожали более чем на 3%.

Как пишет издание Axios со ссылкой на источники, Тегеран и Вашингтон согласовали продление перемирия на два месяца. В этот период будет обеспечен свободный проход судов через Ормузский пролив, а Иран обязуется расчистить пролив от мин в течение 30 дней. Издание сообщает, что соглашение должно быть одобрено президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, в 19:00 по Москве в четверг рынок ждет публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь на четверг, показали снижение резервов нефти в Штатах на прошлой неделе на 2,8 млн баррелей.

