"ПроЗерно" улучшило прогноз по сбору урожая зерна в 2026 году

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Компания "ПроЗерно" повысила прогноз сбора зерна в 2026 году до 137,4 млн тонн, что на 2,6 млн тонн больше ее прежней оценки.

Этот показатель не учитывает данные по новым регионам. Он на 2,7% ниже показателя 2025 года и на 0,6% меньше среднего за последние пять лет.

Как заявил "Интерфаксу" гендиректор компании Владимир Петриченко, урожай можно оценивать в 137-138 млн тонн. "Повышение прогноза связано с тем, что сейчас несколько оптимистичнее выглядят посевные площади, чем это было в апреле, - пояснил он. - Они уменьшатся на 0,5 млн га от прошлого года, ранее этот показатель был немногим более 1 млн га".

Главное влияние на новую оценку оказало повышение прогноза урожайности зерна. "Она будет очень высокой - пока оценивается в 31,8 центнера с 1 га посевной площади. В прошлом году она была в районе 31 ц/га, это тоже очень много", - считает он.

Как сообщил Петриченко, прогноз сбора пшеницы повышен на 1,2 млн тонн, до 89 млн тонн. "И будет практически повторение прошлогоднего урожая ячменя - 19,25 млн тонн. Его площади немножко подросли, что, в принципе, было ожидаемо, потому что конъюнктура ячменя в этом году на уровне пшеницы 4 класса и выше. Часто он стоил выше, чем пшеница 4 класса", - заявил эксперт, отметив, что на прогноз также повлияли погодные условия нынешней весной.

По данным Росстата (без новых регионов), в 2025 году Россия собрала 141,2 млн тонн зерна, в том числе 91,1 млн тонн пшеницы.

ПроЗерно Росстат Владимир Петриченко
Правительство РФ ввело запрет на экспорт авиакеросина до конца ноября

Цена нефти Brent подросла до $93,01 за баррель

Лихачев заявил о первой целенаправленной атаке на оборудование ЗАЭС

В Армении сообщили, что поставки газа из России продолжаются

В АТОР опасаются дефицита перевозки в Турцию и роста цен на турпакеты

Глава ЕК и премьер Венгрии согласовали условия для разблокировки замороженных 16,4 млрд евро

