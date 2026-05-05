РСХБ в базовом сценарии допустил сбор зерна в 2026/27 сельхозсезоне в 146-150 млн т

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Сбор зерна в РФ в новом сезоне (июль 2026 - июнь 2027 гг.), по базовому сценарию, может составить 146-150 млн тонн. Такой прогноз содержится в аналитическом обзоре "Инвестиционная повестка производства основных аминокислот в России", подготовленном центром отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

При этом аналитики предусматривают также пессимистичный (141-145 млн тонн) и оптимистичный (150-152 млн тонн) варианты прогноза.

По их оценке, экспортная квота на зерно в 2027 году может составить 23-25 млн тонн (базовый сценарий). Оптимистичная оценка этого показателя составляет 26-28 млн тонн, пессимистичная - 20-22 млн тонн.

В этом году квота составляет 25 млн тонн. В декабре 2025 года правительство утвердило ее в 20 млн тонн, в апреле этого года добавило 5 млн тонн. Квота действует ежегодно в период с 15 февраля по 30 июня.

Как прогнозируют аналитики, внутреннее потребление зерна в этом году составит 87,6 млн тонн, из которых 3,2 млн тонн предназначено для промпереработки. Рост мощностей по переработке зерна к 2030 году они оценивают до 5 млн тонн.

Основной объем внутреннего потребления – 51 млн тонн – предназначен на фуражные цели, 18,9 млн тонн – на пищевые (мука, крупы), 11,8 млн тонн – на семена.

Согласно прогнозу, производство комбикормов в 2026 году может увеличиться до 37,3 млн тонн с 36,8 млн тонн в 2025 году и 36,4 млн тонн в 2024 году.

В 2025 году РФ, по данным Росстата (без новых регионов), собрала 141,2 млн тонн зерна. Общий урожай Минсельхоз оценивает в 144,6 млн тонн.