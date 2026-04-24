МСЗ повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в 2026/27 сезоне до 45,9 млн т

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Международный совет по зерну (МСЗ) в апрельском обзоре повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в новом, 2026/27 сельхозгоду (июль-июнь) до 45,9 млн тонн с 45,7 млн тонн по мартовской оценке.

Прогноз на текущий, 2025/26, сезон составляет 45,8 млн тонн.

Оценка экспорта всего зерна повышена до 52,8 млн тонн с 52,6 млн тонн соответственно. На текущий сельхозгод прогноз составляет 52,3 млн тонн.

Прогноз экспорта пшеницы из ЕС - одного из основных конкурентов РФ на мировом рынке на новый сельхозгод повышен до 32,3 млн тонн с 32,2 млн тонн месяцем ранее, прогноз всего зерна не изменился - 44,7 млн тонн.

Сбор пшеницы в РФ новом сезоне МСЗ в апреле оценил в 86,4 млн тонн против 85,4 млн тонн по мартовской оценке. Сбор всего зерна прогнозируется в 124,5 млн тонн (123,5 млн тонн по предыдущему прогнозу).

Прогноз мирового сбора пшеницы на новый сельхозгод составляет 820,8 млн тонн против 821,7 млн тонн по прогнозу в марте. Сбор всего зерна оценивается в 2 млрд 413,8 млн тонн против 2 млрд 417,1 млн тонн соответственно.

