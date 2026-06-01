ЦБ назвал устойчивой ситуацию на рынке РФ из-за конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Россия пока выигрывает из-за роста цен на энергоносители на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, но ситуация может измениться: отрицательные последствия могут преобладать над положительными эффектами, говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБ РФ.

"Рост цен на энергоносители привел к усилению рисков во многих странах. Ситуация на рынке России - крупного экспортера нефти и газа - является относительно устойчивой. В благоприятном сценарии приток дополнительной валютной выручки в страну позволит нарастить доходы нефтегазовых компаний и бюджета. В случае развития конфликта на Ближнем Востоке по негативному сценарию отрицательные последствия для России начнут преобладать над положительными эффектами: будет происходить усиление инфляционного давления, а в случае существенного торможения экономики - сокращение спроса на углеводороды", - отмечает Банк России.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке увеличило риски для мировой экономики в целом. Повышение цен на сырьевых рынках может вызвать рост инфляции в мире, уже усилились ожидания перехода ведущих центральных банков к ужесточению денежно-кредитной политики, отмечает ЦБ РФ.

"Инфляционные процессы в мире потенциально могут оказать негативное влияние на Россию, замедлив темпы снижения инфляции. В негативном сценарии существенное замедление мировой экономики может привести к снижению физического объема внешнеторговых потоков и к возможной коррекции цен на сырьевые товары, в первую очередь нефть", - подчеркивает Банк России.

ЦБ РФ Банк России Ближний Восток
