Лизинговые компании РФ в 2025 году получили совокупный убыток 3 млрд рублей

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Совокупный чистый убыток лизинговых компаний по выборке компаний из периметра мониторинга Банка России по итогам 2025 года составил 3 млрд рублей против чистой прибыли в размере 100,2 млрд рублей в 2024 году, сообщается в обзоре финансовой стабильности, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

Совокупный отрицательный результат получен впервые с 2022 года на фоне ухудшения кредитного качества.

Наибольшее давление на финансовый результат оказало сокращение чистой прибыли по группе банковских лизинговых компаний, что объясняется их доминирующей долей на рынке. Рентабельность продаж по этой категории компаний снизилась в 2025 году до 0,4% с 11,8%.

У частных небанковских лизинговых компаний за год рентабельность продаж сократилась на 12 процентных пунктов (п.п.) до 7%. Более высокий уровень, чем у банковских компаний, обусловлен тем, что независимые игроки традиционно поддерживают меньший уровень резервов на возможные потери, чем банковские структуры (на конец 2025 года - 3,7% по выборке частных и 7,1% по группе банковских компаний). Дополнительным фактором поддержки прибыли частных компаний послужило восстановление во втором полугодии 2025 г. спроса в автолизинге, на котором специализируется большинство из них.

В отличие от банковских и частных групп компаний, сохранивших положительный финансовый результат, государственные лизинговые компании завершили год с чистым убытком, в том числе за счет концентрации портфеля в наиболее проблемном сегменте - железнодорожных перевозках.

В целом по сектору достаточность капитала снизилась за четвертый квартал 2025 года на 0,6 п.п. (до 9,7%), но остается выше минимума 2023 года (8,2%).

В четвертом квартале 2025 года на рынке лизинга продолжился рост объема нового бизнеса - объем новых сделок вырос по отношению к предыдущему кварталу на 10% (по выборке из 18 компаний, у которых есть отчетность по МСФО за последние семь кварталов, рыночная доля по объему портфеля - 74%), преимущественно за счет автолизинга.

Поддержку рынку оказало смягчение денежно-кредитных условий, а также ожидания по повышению утилизационного сбора на автомобили и внедрению требований по локализации такси в 2026 году.

Несмотря на это, за счет закрытия старых договоров объем лизингового портфеля продолжает сокращаться - на 2,1% за четвертый квартал 2025 года и еще на 3,7% за первый квартал 2026 года (оперативные данные ежемесячного обследования по выборке из 12 компаний с рыночной долей по объему портфеля - 70%). Наибольшее сокращение пришлось на сегменты грузового транспорта и строительной техники.

Вслед за лизинговым портфелем сокращается объем банковского финансирования лизинговых компаний - за четвертый квартал 2025 года их задолженность перед кредитными организациями снизилась на 0,4%, за первый квартал 2026 года - еще на 3,2%.

Доля проблемной задолженности лизинговых компаний продолжает расти на фоне сжатия лизингового портфеля и проведения реструктуризаций (преимущественно в сегменте железнодорожных перевозок). В четвертом квартале 2025 года доля проблемной задолженности увеличилась на 1,4 п.п., в первом квартале 2026 года - еще на 4,8 п.п. (до 18,2%).

Рост доли проблемной задолженности сопровождается активной работой компаний с изъятым имуществом. С октября 2025 года объемы продаж и передачи имущества в повторный лизинг в среднем превышали объем новых изъятий, что привело к сокращению стоков после непрерывного роста с начала 2025 года. В результате доля изъятого имущества на балансах лизинговых компаний стабилизировалась на уровне 1,7-1,8% от совокупного лизингового портфеля.

ЦБ РФ прогнозирует, что на фоне положительной динамики нового бизнеса возможно умеренное восстановление рынка лизинга в течение 2026 года. При этом ключевыми сдерживающими факторами остаются платежеспособность клиентов и структурные проблемы в отдельных сегментах бизнеса.